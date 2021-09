Psychonauts 2 e Daði Freyr insieme per una performance musicale degna di nota

Sull'onda del successo ottenuto da Psychonauts 2, Microsoft e Double Fine hanno dato il via ad una particolare collaborazione musicale che ha coinvolto Daði Freyr, musicista finlandese già protagonista dell'ultimo Eurovision e delle chart di musica elettronica internazionali.

Il compositore finlandese ha infatti intrapreso una partnership con Microsoft ed in particolare con Xbox Game Pass per far conoscere al grande pubblico l'ultima fatica di Double Fine. Dalla collaborazione sono nate una serie di tracce inedite tutte ispirate a Psychonauts 2: nel filmato pubblicato Daði Freyr presenta le nuove produzioni elettroniche con il suo stile inconfondibile mentre "viaggia" nei suoi personalissimi e stravaganti mondi cerebrali. Se siete appassionati di musica elettronica e sintetizzatori non potete perdervi questa performance della durata di ben 27 minuti.

Per chi non lo conoscesse, Daði Freyr ha scalato i vertici delle chart musicali con la traccia "Think About Things" ed è arrivato a rappresentare, insieme al suo gruppo, la Finlandia nell'ultima edizione dell'Eurovision: i ragazzi si sono presentati sul palco con dei maglioni in cui erano stampati i loro volti in pixel art. L'amore per la cultura "nerd" e per i videogiochi è palpabile anche nei loro video musicali.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PlayStation 5. Sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Psychonauts 2.