Psychonauts 2: tutti i dettagli sul ritorno di Raz

L'attesa è finalmente giunta al termine e le recensioni di Psychonauts 2 sono state pubblicate in tutto il mondo per preparare i giocatori all'imminente arrivo sugli scaffali del titolo Double Fine Productions.

Come avrete già letto nella nostra recensione di Psychonauts 2 a cura di Francesco Fossetti, l'ultima fatica di Tim Schafer e soci offre moltissime ore di divertimento (si parla di circa 25 ore per completare l'avventura) in un mondo colorato e ricco di personalità. Nel caso in cui voleste approfondire le caratteristiche del gameplay e dare un'occhiata ad alcuni dei mondi che Raz si trova ad esplorare, vi suggeriamo di non perdervi la nostra Video Recensione, appena pubblicata sul canale YouTube di Everyeye.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo mercoledì 25 agosto 2021 su Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 e PC (tramite Steam e Microsoft Store). Al momento non è prevista una versione PlayStation 5, console sulla quale il gioco gira con prestazioni identiche all'edizione PS4 Pro tramite retrocompatibilità. Sappiate inoltre che, come tutti i titoli Xbox Game Studios, anche Psychonauts 2 arriverà sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass ed è già possibile effettuare il preload da parte degli abbonati al servizio.