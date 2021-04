Psychonauts 2: Double Fine tranquillizza i fan, il gioco uscirà nel 2021

Annunciato con una campagna di crowdfunding nel 2016 e dopo l'acquisizione di Double Fine da parte di Microsoft del 2019, Psychonauts 2 non ha ancora una data di lancio ufficiale e i fan temono ulteriori ritardi. Tuttavia i vertici dello studio hanno ribadito che il gioco uscirà nel 2021.

Un fan arrabbiato ha infatti risposto ad un tweet di Double Fine chiedendo che fine avesse fatto Psychonauts 2, dato che anche dopo l'acquisizione da parte di Microsoft lo studio non è stato in grado di rispettare la data del 2020 prevista dagli obbiettivi del crowdfunding. A dipanare la questione è stato lo stesso director Tim Schafer che è intervenuto a sorpresa nella discussione, spiegando il motivo dietro all'allungamento dei tempi è dovuto al fatto che gli sviluppatori stanno cercando di creare la migliore esperienza finale possibile. L'account ufficiale di Double Fine ha a sua volta replicato, questa volta confermando che, sebbene senza una data di lancio ufficiale, Psychonauts 2 uscirà durante il 2021.

All'inizio del mese di marzo un rumor diffuso in rete voleva Psychonauts 2 in procinto di entrare in fase Gold, con una data di uscita prevista addirittura entro la primavera, tempistiche che non sembrano più realistiche. Non rimane che attendere l'annuncio ufficiale di Microsoft per saperne di più.