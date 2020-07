Psychonauts 2: il titolo Double Fine è stato ufficialmente rinviato

Come avrete già notato nel corso del pomeriggio, in occasione della presentazione del nuovo trailer di Psychonauts 2 con la colonna sonora di Jack Black in sottofondo, il gioco Double Fine è stato nuovamente posticipato.

Annunciato nell'ormai lontano 2015 durante i The Game Awards, il progetto è stato inizialmente finanziato grazie ad una campagna di raccolta fondi di successo su Fig e ha avuto uno sviluppo molto articolato. Il gioco era previsto per il 2019, ma l'acquisizione di Double Fine da parte di Microsoft ha permesso al team di sviluppo di prendersi del tempo aggiuntivo ed è stato quindi rinviato una seconda volta al 2020. Sembra però che ora il gioco abbia subito un terzo rinvio, dal momento che il trailer mostrato oggi informa gli appassionati che il titolo arriverà nel corso del 2021. Trattandosi di un gioco ottimizzato per Xbox Series X, è molto probabile che gli sviluppatori abbiano deciso di prendersi del tempo extra per lavorare alle migliorie tecniche della versione next-gen.

Vi ricordiamo che il gioco è attualmente previsto solo su PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X. Come tutti i prodotti presentati oggi, anche Psychonauts 2 supporterà lo Smart Delivery e sarà disponibile al lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.