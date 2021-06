Psychonauts 2 esce il 25 agosto! Ecco lo scoppiettante gameplay dell'E3

Nella cornice mediatica dello show Xbox & Bethesda per l'E3 2021, i ragazzi di Double Fine hanno mostrato un nuovo video gameplay di Psychonauts 2 e fissato, finalmente, la data di lancio ufficiale della loro frizzante avventura platform.

Il filmato proposto dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios diretta da Tim Schafer ci permette di sbirciare tra le pieghe del pazzo mondo digitale da esplorare nei panni di Raz, con ambientazioni che andranno a ricostruire l'epopea psichica da vivere dopo l'incontro del nostro alter-ego con Hollis Forsythe.

La capacità del protagonista di insediarsi nella psiche dei personaggi che popoleranno il mondo di gioco viene enfatizzata dal trailer con una veloce sequenza che riprende, appunto, le numerose dimensioni da visitare in compagnia di Raz e di chi vorrà imbarcarsi insieme a lui in questa originale avventura.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo filmato di Psychonauts 2 e vi informiamo che il prossimo progetto edito dagli Xbox Game Studios è previsto in uscita per il 25 agosto su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e PlayStation 4. Il titolo sarà disponibile sin dal giorno di lancio nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e console.