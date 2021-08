Psychonauts 2: il folle platform risplende nel nostro gameplay e nel trailer di lancio

Mentre il Fossa indossa i panni di Raz e si diletta a fare la spola tra le folli attrazioni dei livelli di Psychonauts 2, Double Fine celebra l'imminente lancio di questo ambizioso platform pubblicando un video che ne riassume la storia per raccontarne l'esperienza di gioco.

Nei lunghi anni trascorsi dall'uscita del primo capitolo, l'opera diretta da Tim Schafer ha saputo maturare ed espandersi per concretizzarsi in un caleidoscopio di dimensioni all'insegna dell'originalità. L'opera ultima del boss di Double Fine Productions assume così i contorni di un'esperienza che danza armoniosamente tra passato e futuro, aderendo fedelmente al canone dei platform adventure dei primi anni 2000 ma con il piglio delle opere più moderne.

I punti di forza di quest'opera sono tanti, ma è davvero impossibile non citare il suo plot narrativo: la storia di Psychonauts 2 propone infatti un melting pot di bizzarri personaggi, dei singolari figuri con cui interagire e ai quali appoggiarsi per scoprire il frizzante e indecifrabile multiverso di "scenari onirici" in cui tuffarsi per compiere la missione affidata a Raz.

Oltre ai due video che trovate in cima e in calce alla notizia, se volete ingannare l'attesa per l'arrivo dell'ultima epopea platform di Double Fine su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e (in retrocompatibilità) su PS5, potete leggere la nostra recensione di Psychonauts 2 a firma di Francesco Fossetti.