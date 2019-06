Psychonauts 2: la follia del gioco di Tim Schafer nella Video Anteprima E3 2019

Psychonauts 2 è stato uno dei protagonisti dell'E3 2019, grazie al gameplay mostrato da Double Fine Productions, team ora sotto l'ala protettiva di Xbox Game Studios. Vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima: la trovate in cima alla notizia.

Psychonauts 2 si presenta come un sequel estremamente fedele al predecessore, con la promessa di dare vita a una Odissea della mente tutta da vivere. A essere almeno in parte cambiato è tuttavia il contesto, per un platform narrativo che oggi potrebbe risultare meno incisivo e dirompente di quanto non si fosse dimostrato all'epoca.

Parlando nello specifico delle meccaniche, sottolineando che purtroppo non abbiamo avuto modo di provare il gioco con mano, da quello che abbiamo visto il platforming ci è sembrato molto onesto ma non strabiliante. Stessa cosa per il combattimento, largamente incentrato sull'impiego di poteri mentali come la telecinesi, la pirocinesi o la levitazione: l'impressione generale è quella di un platform 3D che riesce a fare il suo dovere, senza però apparenti picchi o sussulti degni di nota. Un discorso che si può estendere anche al doppiaggio e soprattutto alla realizzazione tecnica, con qualche inciampo qua e là.

Del resto stiamo parlando di un gioco ancora in via di sviluppo, e che il team avrà modo di perfezionare in tutti i suoi aspetti prima della pubblicazione. A tal proposito, ricordiamo che Psychonauts 2 uscirà nel corso del 2020 su PS4, Xbox One e PC.