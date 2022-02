Psychonauts 2 è il Gioco dell'Anno ai NY Game Awards 2022: trionfo per Tim Schafer

Dopo essere stato eletto come proprio Gioco dell'Anno da Phil Spencer e aver trionfato tra i vincitori dei Titanium Awards 2021, è tempo di un ulteriore riconoscimento per Psychonauts 2.

Il titolo sviluppato dal team di Double Fine ha infatti trionfato ai New York Game Awards 2022, conquistandosi il riconoscimento di Miglior Gioco dell'Anno. Oltre che con il GOTY, Psychonauts 2 è stato inoltre premiato come produzione videoludica dal miglior immaginario. Infine, riconoscimenti personali anche per l'autore del gioco, Tim Schafer, al quale è stato attribuito dalla giuria dei New York Game Awards 2022 il titolo di "Leggenda".



Di seguito, trovate tutti i giochi vincitori nelle diverse categorie:

"Big Apple" Miglior Gioco dell'Anno: Psychonauts 2 ;

; "Off Broadway" Miglior Gioco Indie: Sable;

"Herman Melville" Miglior sceneggiatura: Life Is Strange: True Colors;

"Statue of Liberty" Miglior Immaginario: Psychonauts 2;

"Tin Pan Alley" Miglior Colonna Sonora: Sable;

"Great White Way" Miglior Recitazione: Maggie Robertson nei panni di Lady Dimitrescu - Resident Evil Village;

"Coney Island Dreamland" Miglior Gioco in AR/VR: Resident Evil 4 VR;

"Central Park Children's Zoo" Miglior Gioco per Bambini: Ratchet & Clank: Rift Apart;

"A-Train" Miglior Gioco per dispositivi mobile: NieR Reincarnation;

"Freedom Tower" Miglior Remake: Resident Evil 4 VR;

"Captain" Miglior Team eSports: Natus Vincere a.k.a. Na'Vi (Counter-Strike: Global Offensive);

"Joltin' Joe" MIglior Giocatore eSports dell'Anno: Genki "Gen" Kumisaka (Tekken 7 per Donuts USG);

"Knickerbocker" Miglior Giornalista Vidoeludico: Rebekah Valentine - Reporter investigativa;

"Andrew Yoon" Premio Leggenda: Tim Schafer;

Qualora non l'abbiate ancora provato, ricordiamo che Psychonauts 2 è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 (ma solo in retrocompatibilità) e catalogo Xbox Game Pass.