Psychonauts 2 gratis su Xbox Game Pass: 'una strada perfetta per Double Fine'

Con una accoglienza straordinaria per Psychonauts 2, il team di Double Fine è ansioso di proporre agli appassionati sempre più esperienze videoludiche stravaganti e ricche di stile.

Acquisita da Microsoft ormai da diverso tempo, la software house è pronta a collaborare a pieno regime con il colosso di Redmond. Il rapporto tra le due, afferma Tim Schafer, creatore di Psychonauts, vede al centro della scena il servizio Xbox Game Pass. "Credo che tutto si stia muovendo nella direzione di modelli di abbonamento, in un modo o nell'altro - afferma l'autore - Si tratta di un rapporto con i giocatori che ritengo sia ottimo per Double Fine".

Tim Schafer, in particolare, apprezza la capacità di Xbox Game Pass di offrire maggiori possibilità di scelta agli appassionati. Sostituendo il prezzo di listino di un gioco, in genere sui 70 dollari, con il solo costo dell'abbonamento, gli utenti possono infatti dedicarsi a più titoli, con l'unico costo che si riduce sostanzialmente al tempo di attesa necessario per il download. "Penso che si tratti di un modo straordinario per Double Fine per raggiungere più rapidamente il proprio pubblico", ha concluso Tim Schafer.



Al momento, Psychonauts 2 è disponibile su PC, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, ma il team di sviluppo pensa già al suo prossimo gioco.