Psychonauts 2 guida: come muoversi velocemente nei livelli

Psychonauts 2, nuovo folle prodotto del genio videoludico di Tim Schafer e del team di sviluppo Double Fine, dopo sedici anni dalla pubblicazione del primo capitolo propone un sequel diretto delle avventure di Razputin, un personaggio decisamente stravagante i cui poteri psichici sono la base delle meccaniche di gioco.

Gran parte degli scenari in cui vi ritroverete a muovervi durante la storia principale del gioco sono composti di numerose fasi platform che possono essere affrontate muovendosi, saltando e sfruttando le numerose abilità psichiche del protagonista per combattere i nemici che incontrerete sul vostro percorso ed esplorare le folli e coloratissime ambientazioni oniriche che rappresentano probabilmente una delle caratteristiche più peculiari dell’intera produzione. Proprio le fasi di esplorazione possono essere considerate come alcuni dei momenti principali dell’avventura, sia dal punto di vista della quantità di tempo che dovrete dedicare ad esse, sia perché durante l’esplorazione sarete in grado di trovare e recuperare una grande quantità di risorse e collezionabili decisamente molto utili, i quali potranno poi essere utilizzati per migliorare le caratteristiche del vostro personaggio.

A differenza di quello che accade in molti titoli platform, tuttavia, all'interno di Psychonauts 2 non avrete la possibilità di far correre il vostro protagonista per coprire rapidamente ampi spazi durante le fasi di esplorazione, e sarete così costretti a ricorrere ad un altro metodo per muovervi velocemente durante il gioco. Per ovviare al problema vi basterà comunque sfruttare una delle abilità psichiche più utili di Raz: stiamo parlando della sua capacità di levitare, che può essere sfruttata anche per spostarsi molto velocemente attraverso i mondi che costituiscono i livelli del gioco semplicemente utilizzando la cosiddetta palla levitante, la quale permette al protagonista di fluttuare ad una certa altezza dal suolo. Nonostante possa sembrare tutto estremamente semplice, oltre che efficace, è importante notare che anche questa opzione presenta alcuni svantaggi che si percepiscono durante l’utilizzo. In particolare, mentre Raz si sposterà velocemente sfruttando l’abilità di levitazione diventerà estremamente difficile controllarne con precisione il movimento, e questo potrebbe causarvi alcuni problemi nelle zone più strette dei diversi livelli del gioco, in prossimità delle quali sarà necessario spostarsi con una maggior precisione.

In generale, comunque, l’abilità di levitazione sarà in grado di sopperire egregiamente all’assenza di un più canonico sprint per il protagonista, permettendone il rapido spostamento all’interno dei diversi livelli di Psychonauts 2. Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Psychonauts 2.