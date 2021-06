Psychonauts 2: HDR solo su Xbox Series X|S, gli utenti PlayStation delusi

Il promettente Psychonauts 2 ha finalmente ricevuto una data di lancio dopo la pubblicazione del trailer dell'E3 mostrato da Microsoft durante il suo entusiasmante showcase. Gli sviluppatori di Double Fine forniscono ora qualche piccolo dettaglio tecnico sul nuovo promettente platform game.

La software house facente parte degli Xbox Game Studios ha inviato in queste ore una mail FAQ ai backer che hanno supportato il progetto su Fig, all'interno della quale vengono specificate alcune caratteristiche tecniche della produzione. Sfortunatamente, il team di sviluppo non ha potuto ancora divulgare i dettagli riguardanti framerate e risoluzioni, ma ha confermato che l'High Dynamic Range (HDR) sarà implementanto esclusivamente nella versione per Xbox Series X|S.

Le informazioni sono state riportate sul forum ResetEra, dove più di un utente sta esprimendo il proprio malcontento. Gli utenti PlayStation, in particolare, si dicono delusi da questa decisione, timorosi che Double Fine abbia deciso di dare priorità alle edizioni Series X|S in quanto studio interno di Microsoft. C'è tuttavia da considerare che la feature parrebbe mancare anche su PC Windows, e che quindi sia semplicemente risultato più semplice applicare la tecnologia sulle console next-gen del colosso di Redmond. È possibile, in ogni, caso che l'HDR venga in seguito aggiunto su tutte le versioni del gioco tramite delle patch post-lancio.

Ricordiamo che Psychonauts 2 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 25 agosto. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo esplosivo platform diretto da Tim Schafer, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Psychonauts 2.