Psychonauts 2: HDR solo su Xbox Series X/S, versione PS5 in retrocompatibilità

Rispondendo a una serie di domande su Twitter, Double Fine ha ribadito ancora una volta che Psychonauts 2 sarà disponibile dal 25 agosto su tutte le piattaforme, chiarendo però che la versione PS5 sarà disponibile solo tramite retrocompatibilità con PS4.

Non esiste dunque una versione PlayStation 5 di Psychonauts 2 ma sarà comunque possibile giocare con la versione PS4 anche sulla nuova console, il team inoltre specifica che per il momento l'HDR sarà attivo solo su Xbox Series X/S mentre non verrà supportate dalle versioni per PlayStation.

Double Fine specifica come non siano previste versioni fisiche del gioco, Psychonauts 2 uscirà solamente in formato digitale e sarà disponibile dal lancio su Xbox Game Pass. Riguardo l'assenza di una versione nativa per PS5, gli sviluppatori si giustificano spiegando come questa non fosse prevista durante la campagna di raccolta fondi su FIG e dunque non è stata sviluppata.

Ricordiamo che lo sviluppo di Psychonauts 2 è iniziato ben prima dell'acquisizione di Double Fine da parte di Microsoft, come parte di accordi commerciali già in essere il gioco uscirà anche su PlayStation 4 mentre una versione specifica per PS5 come detto non è stata prevista sin dall'inizio.

Il primo Psychonauts è disponibile su Xbox Game Pass, quale miglior occasione per avvicinarsi alla serie in attesa del sequel?