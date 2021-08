Psychonauts 2: anche Hermen Hulst di PlayStation si congratula con Phil Specer

Hermen Hulst, responsabile di PlayStation Studios, si è complimentato con Phil Spencer e Double Fine Productions per il lancio di Psychonauts 2, il nuovo gioco dello studio di Tim Schafer è disponibile da oggi ed è stato accolto piuttosto positivamente dalla critica.

In un primo Tweet, Double Fine ringrazia la community sperando che "possiate passare bei momenti con la nuova avventura di Raz", arriva poi il messaggio di Phil Spencer che si congratula con lo studio lodando l'originalità e la creatività del gioco. Infine arriva il Tweet di Hermen Hulst che si congratula con Tim Schafer e Phil Spencer per il lancio di Psychonauts 2 e l'ottima accoglienza ricevuta.

Uno scambio di cortesie via social piuttosto pacato, in realtà non è la prima volta che assistiamo a simili scambi tra i vertici di Microsoft e PlayStation, oltretutto bisogna ricordare che Psychonauts 2 è disponibile non solo sulle console Xbox ma anche su PC e PS4, compatibile con PlayStation 5.

Gli abbonati Xbox Game Pass possono scaricarlo gratis sin da oggi, il gioco è in vendita anche in formato fisico e digitale su tutti gli store. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Psychonauts 2 a cura di Francesco Fossetti. Lo sapevate? Double Fine sta già lavorando a qualcosa di nuovo e sorprendente.