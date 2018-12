Psychonauts 2 in arrivo nel 2019 su Console e PC: primo trailer ufficiale

Double Fine Productions e Starbreeze Studio sono saliti sul palcoscenico dei Game Awards 2018 per mostrare il primo trailer ufficiale di Psychonauts 2. Il gioco uscirà nel corso del 2019 su PC e Console.

Psychonauts 2 racconta la storia di Razputin Aquato, un acrobata dotato di poteri psichici che realizza il suo obiettivo di sempre: diventare una super-spia psichica internazionale. In altre parole, uno psiconauta. Raz si unisce agli psiconauti in un momento pericoloso: una talpa si è infiltrata nell'organizzazione e sta pianificando di far risorgere i criminali psichici più crudeli e potenti della storia.

Gli sviluppatori hanno confermato che Psychonauts 2 uscirà nel corso del 2019 su PC e Console non ancora specificate. Vi lasciamo con il nuovo trailer ufficiale riportato in cima alla notizia.