Psychonauts 2: mostrato un nuovo livello che mescola casinò ed ospedali

Game Informer continua a rivelare nuovi dettagli interessanti sull'atteso Psychonauts 2, il secondo capitolo delle avventure di Raz sviluppate da Double Fine Productions ed atteso entro il 2021 su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Nel nuovo filmato del gioco mostrato in anteprima da Game Informer vediamo Raz alle prese con una realtà assai inconsueta e stravagante: il nostro eroe è infatti entrato nella mente di Hollis Forsythe, membro di spicco dell'organizzazione Psychonauts, per risolvere un errore che ha creato nella mente della professoressa. Una volta arrivato in profondità, il protagonista si ritrova in uno strano mondo simile ad un casinò: ciò viene generato dal pensiero di Hollis riguardante la soluzione per risolvere i problemi finanziari dell'organizzazione, convinta che il gioco d'azzardo possa essere la soluzione per trovare i fondi necessari per mantenere in piedi la Psychonauts. Ma non è finita, in quanto la Forsythe ha collegato il pensiero del casinò con i traumi vissuti durante il suo precedente lavoro presso un ospedale: ecco quindi la nascita di uno stage che mescola questi due concept, con Raz che dovrà quindi muoversi all'interno di un "mondo" in continua evoluzione.

Il filmato ci mostra varie sequenze di gameplay, incluso un passaggio a scorrimento laterale in 2D, oltre ad alcuni rompicapi che dovremo risolvere per riuscire a proseguire nell'avventura. E questo è soltanto un assaggio di ciò che ci attende in Psychonauts 2. Nell'attesa potete approfondire ulteriormente le vostre conoscenze sulla nuova opera di Tim Schafer leggendo la nostra anteprima di Psychonauts 2. Ecco inoltre come Double Fine ha gestito la rappresentazione dei problemi mentali in Psychonauts 2.