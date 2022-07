Psychonauts 2 Motherlobe Edition annunciata: i contenuti della versione fisica

Ed infine la rumoreggiata edizione fisica di Psychonauts 2 comparsa su Amazon è divenuta realtà: Double Fine ed il publisher Skybound Games confermano l'uscita di Psychonauts 2 Motherlobe Edition, nuova versione su disco dell'apprezzato Platform uscito originariamente ad agosto 2021.

Annunciata attraverso un nuovo trailer apposito, la Motherlobe Edition sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dal 27 settembre 2022. Oltre al disco, la confezione verrà distribuita assieme ad altre piccole chicche per i collezionisti, come una cover lenticolare, sei stickers, un codice digitale per scaricare un inedito video dietro le quinte, sei art cards e una copertina reversibile.

Per il resto i contenuti dell'avventura vera e propria dovrebbero rimanere i medesimi già visto lo scorso anno, con il giovane protagonista acrobata Raz che si allena per entrare a far parte della task force Psychonauts, specializzata nel contrastare il male usando i propri poteri psichici. Acclamato da critica e pubblico al momento della sua uscita su PC, PS4 e console Xbox, Psychonauts 2 ha venduto oltre 1,7 milioni di copie rivelandosi in questo modo il più grande successo di Double Fine.

L'arrivo dell'edizione fisica dovrebbe quindi spingere ulteriormente in avanti i pregevoli risultati fin qui raggiunti dal gioco. Pronti ad immergervi ancora una volta nel visionario mondo di Psychonauts 2?