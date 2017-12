Psychonauts 2 non uscirà nel 2018; il gioco è entrato nella fase principale dello sviluppo

Buone e cattive notizie per i giocatori in attesa di. Quest'oggiha pubblicato su Youtube un video update dedicato al tanto atteso secondo capitolo della serie che include alcune importanti novità sullo stato dei lavori.

Tim Schafer e Zak McClendon hanno annunciato che la pre-produzione è terminata e il gioco è entrato nella fase principale dello sviluppo. Proprio per questo motivo, tuttavia, il team adesso è cosciente della dimensione del progetto e della mole di lavoro necessaria per il suo completamento, e ha deciso di rinviarne il lancio. Psychonauts 2 non uscirà quindi 2018 come inizialmente preventivato. Al momento Double Fine non ha reso nota la nuova finestra di lancio, non ci resta dunque che attendere futuri aggiornamenti da parte della software house. Il resto del filmato è incentrato sulla realizzazione dei componenti della famiglia di Razputin Aquato, dai primi sketch alla resa in-game. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Psychonauts 2 è atteso su PC, Xbox One e Playstation 4. Il team sta inoltre pensando a una versione Nintendo Switch, tuttavia al momento non vi è nessuna conferma in merito. Presso questo indirizzo, potete osservare un video gameplay tratto dalla prima build giocabile.