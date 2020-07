Psychonauts 2: nuove scene di gameplay con la colonna sonora di Jack Black!

Nel bel mezzo del ricchissimo Xbox Games Showcase c'è stato spazio anche per Psychonatus 2 di Double Fine Productions, che non solo è tornato a farsi vedere con nuove scene di gameplay, ma anche guadagnato un cantante di inaspettato...

Il filmato si è infatti aperto mostrando un'accoppiata che i fan dello studio hanno già imparato ad amare in passato, ovvero quella formata da Tim Schafer, Project Lead di Psychonauts 2 (oltre che fondatore dello studio) e Jack Black! L'attore, che ha già partecipato a Brutal Legend in passato, si è così cimentato in un brano della colonna sonora composto da Peter McConnell, che ha quindi funto da accompagnamento per le nuove scene del gioco che sono state mostrate.

Potete guardare anche voi il filmato in apertura di notizia. Al termine, è stato inoltre confermato che Psychonauts 2, oltre che su Xbox One e PC, verrà lanciato anche su Xbox Series X, piattaforma sulla quale offrirà dei miglioramenti grafici. Supporterà lo Smart Delivery, e come tutti i giochi di Xbox Game Studios sarà messo a disposizione degli abbonati di Xbox Game Pass fin dal giorno dell'uscita, che purtroppo non è ancora stato rivelato. Ricordiamo, infine, che in passato Psychonauts 2 è stato confermato anche per PS4.