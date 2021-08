Psychonauts 2 e oltre: Double Fine su qualcosa di nuovo e sorprendente

Manca solamente un giorno al lancio di Psychonauts 2, che domani 25 agosto debutterà anche in Xbox Game Pass, e tra i corridoi di Double Fine si sta già parlando del futuro sotto l'ala protettiva di mamma Microsoft.

Chiacchierando con GamesIndustry.biz, Tim Schafer ha spiegato di essersi divertito molto negli ultimi anni lavorando alle versioni rimasterizzate di Grim Fandango, Full Throttle e Days of the Tentacle, oltre che su progetti a lui molto familiari come Broken Age e lo stesso Psychonauts 2. Con quest'ultimo ormai prossimo all'uscita, in ogni caso, si sente ormai pronto per imbarcarsi in un'avventura tutta nuova: "Io e i membri del team siamo molto emozionati all'idea di fare qualcosa di completamente differente in grado di sorprendere le persone", ha dichiarato.

Grazie al supporto di Microsoft, che fornisce a Double Fine un mucchio di risorse senza influenzarne la visione creativa, Double Fine intende tornare ad occuparsi di più progetti in contemporanea: "C'è stato un periodo alla fine di Psychonauts 2 in cui tutto il team era impegnato per completare il gioco, ma torneremo sicuramente ad occuparci di più progetti contemporaneamente d'ora in avanti".



Cosa c'è nel futuro di Double Fine, esattamente? "Chi lo sa", ha dichiarato Schafer. "Non c'è niente di stabilito ma ci stiamo preparando ad occuparci di più progetti e abbiamo abbastanza idee per farlo". Già che ci siete, leggete la nostra recensione di Psychonauts 2.