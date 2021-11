Psychonauts 2, Phil Spencer non ha dubbi: è il suo GOTY 2021

Psychonauts 2 ha fatto breccia nel cuore di tanti appassionati ottenendo ottimi riscontri anche da parte della critica, al punto da essere in nomination per il GOTY ai The Game Awards 2021. Non è da escludere che possa anche vincerlo, ma in ogni caso già concorrere per il premio è un importante riconoscimento.

In attesa di scoprire cosa accadrà durante la prossima edizione dei Game Awards, Psychonauts 2 ha intanto già convinto definitivamente un importante esponente dell'industria videoludica: Phil Spencer, capo della divisione Xbox, lo considera infatti il suo personale gioco dell'anno, come rivelato durante un'intervista video con Major Nelson per celebrare il ventesimo anniversario della prima console Microsoft.

"Psychonauts 2 è probabilmente il mio gioco dell'anno, è un titolo fantastico. Per la mia visione, come fan di Double Fine, è la miglior produzione che abbiano mai realizzato", dice con entusiasmo Spencer, rivelando inoltre che "prima dell'uscita di Psychonauts 2 ho fatto un salto nel passato e mi sono rigiocato il primo capitolo solo per rivivere i suoi momenti migliori. Sono rimasto davvero colpito da come funzioni bene ancora oggi".

Nonostante i tantissimi grandi riscontri ottenuti finora dall'opera, Tim Schafer ha spento gli entusiasmi sul possibile sequel di Psychonauts 2: il presidente e CEO di Double Fine conferma che per il momento non c'è alcun piano per un eventuale terzo capitolo e, pur non escludendo a priori la possibilità, ha rivelato che lui e il suo team vorrebbero adesso lavorare su qualcosa di completamente nuovo.