Psychonauts 2: i poteri psichici di Raz in azione nel nuovo video gameplay in 4K

Proprio come era lecito aspettarsi, ecco che grazie al coverage di Game Informer emergono online tante nuove informazioni riguardanti Psychonauts 2, il nuovo episodio della serie di Double Fine Productions che si appresta a tornare sulle scene dopo ben 16 anni di latitanza.

Possiamo così posare nuovamente lo sguardo sul nuovo promettente titolo diretto da Tim Schafer grazie al video gameplay di oltre tre minuti che vi abbiamo riportato in apertura. Elemento fondante, sia dello svolgimento narrativo che dell'impianto ludico della produzione, è la capacità del nostro Raz di insediarsi nella psiche dei personaggi che popolano il mondo di gioco.

Il titolo prende piede tre giorni dopo la fine dell'originale, e ci racconta immediatamente dell'incontro tra il nostro protagonista e Hollis Forsythe degli Psychonauts. Il video gameplay passa poi a mostrarci come potremo attraversare le ambientazioni, anche in senso verticale, sfruttando i poteri di Raz, e come potremo farne uno anche durante i combattimenti, scegliendo quale abilità impiegare a seconda della tipologia e della stazza di nemico con cui avremo a che fare.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Psychonauts 2 è atteso su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 (secondo le indiscrezioni non ci sarà una versione PS5), Mac e Linux. Per ulteriori approfondimenti sul platoformer, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Psychonauts 2.