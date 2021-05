Psychonauts 2 già in preload su Xbox, nuovi screenshot rivelano alcuni scenari

Sebbene ancora manchi una data d'uscita ufficiale per Psychonauts 2, qualcosa sembra muoversi: sul Microsoft Store è infatti apparsa brevemente la possibilità di poter precaricare il nuovo capitolo della serie firmata Double Fine, che su Xbox Series X sembra avrà un peso pari a 27,7GB.

Nel momento in cui scriviamo, stando a quanto segnalato su Reddit, la app di Psychonauts 2 su Xbox non è più visibile e di conseguenza il preload non è più attivo. Ciò però potrebbe essere un segnale che nel prossimo futuro potrebbero esserci annunci ufficiali sul periodo d'uscita del Platform e seguito del titolo di culto uscito nel 2005: del resto, Double Fine ha promesso che Psychonauts 2 sarebbe uscito nel 2021. Ricordiamo inoltre che Psychonauts 2 arriverà anche su PC e Xbox One, e sarà un titolo Play Anywhere. Sebbene Double Fine sia entrata a far parte di Xbox Games Studios, il titolo uscirà anche su PlayStation 4 per via degli accordi presi con Sony in precedenza. A tal proposito, nelle scorse settimane si sono diffusi rumors sulla versione PlayStation 5 di Psychonauts 2, con gli insider che danno per certo come non vedremo la versione per la console next-gen del colosso giapponese.

Nel frattempo si sono diffusi nuovi screenshot relativi alla nuova avventura di Razputin: nelle immagini si intravedono alcune ambientazioni che sembrano essere lo Psychonauts HQ, un noodle bar e un enorme archivio. E chissà quante altre sorprese avrà pensato il leggendario Tim Schafer per questa nuova avventura.