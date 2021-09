Psychonauts 2 premiato da EDGE, i voti di No More Heroes 3 e Twelve Minutes

La nota rivista britannica di EDGE ha pubblicato il suo nuovo numero editoriale, e con esso sono stati diffusi i voti assegnati alle più importanti uscite dello scorso mese riguardanti il mercato videoludico.

Tra i titoli più rilevanti della lista abbiamo Psychonauts 2, il seguito della serie sviluppato da Double Fine Productions e diretto da Tim Schafer. Il platform psichedelico ha convinto tutta la critica specializzata, e la redazione di EDGE - nonostante si distingua spesso per valutazioni poco condivise da critica e utenza - non fa eccezione. La nuova avventura di Raz è stata valutata con un 8 pieno, ed anche titoli come No More Heroes 3 e Twelve Minutes sono stati accolti col favore dei recensori britannici. Di seguito vi riportiamo l'elenco integrale dei titoli di agosto.

EDGE #363

Psychonauts 2 – 8

Nakara: Bladepoint – 6

Humankind – 6

Twelve Minutes – 7

No More Heroes 3 – 7

Recompile – 5

Axiom Verge 2 – 7

The Forgotten City – 8

Toodee and Topdee – 6

Premiato con un discreto 7 anche Axiom Verge 2, seguito del metroidvania sviluppato da solo Thomas Happ, mentre Nakara: Bladepoint, peculiare Battle Royale ambientato nelle terre orientali, si accontenta di una semplice sufficienza. Cosa ne pensate dei voti assegnati da EDGE? Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra entusiastica Recensione di Psychonauts 2.