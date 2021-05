Psychonauts 2 protagonista della nuova cover di Game Informer: tante novità in arrivo

La redazione di Game Informer ha rivelato che la cover del suo nuovo numero sarà dedicata a Psychonauts 2, il seguito della serie di Double Fine Productions che si fa attendere dai fan da ormai oltre 16 anni.

L'originale Psychonauts è stato il primo gioco sviluppato dalla software house ora facente parte degli Xbox Game Studios, e riuscì a riscuotere da subito un buon successo. La storia raccontata nel titolo terminava però con un cliffhanger, e i fan non vedono l'ora di scoprire come continuerà la storia di Raz. Fortunatamente, Game Informer offrirà un coverage esteso tutto dedicato al nuovo gioco diretto da Tim Schafer, e nei prossimi giorni assisteremo sicuramente all'ondata di nuovo materiale, tra immagini e video gameplay, con cui affacciarci sul mondo di Psychonauts 2, il progetto più ambizioso mai ideato dalla compagnia di sviluppo.

Il focus su Double Fine ha inoltre portato Game Informer ad approfondire la conoscenza con diverse personalità del team di Psychonauts 2, e ad analizzare il percorso formativo di Tim Schafer come sviluppatore sin dal periodo speso all'interno di LucasArts. Non ci resta insomma che rimanere in attesa di novità, nel mentre potete gustarvi il trailer del coverage in cima alla notizia.

Ricordiamo ai lettori che Psychonauts 2 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 (gli insider escludono una versione PS5), Xbox Series X|S, Xbox One, Mac e Linux ad una data ancora da definirsi. Il fatto che per un momento il preload del gioco sia risultato disponibile su Xbox lascia presagire che non manchi poi molto per scoprire quando potremo finalmente tuffarci nella nuova avventura di Double Fine. Nel frattempo, potete recuperare la nostra Anteprima dedicata a Psychonauts 2 per ulteriori approfondimenti sul folle platformer.