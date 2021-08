Psychonauts 2 per PS4 bombardato di recensioni negative: utenti PlayStation indispettiti?

Psychonauts 2 è finalmente giunto sul mercato offrendo ai videogiochi esattamente ciò che si aspettavano: un degno seguito del classico datato 2005, brillante sia nella scrittura che nelle dinamiche di gameplay. Sembra tuttavia che parte dell'utenza non sia rimasta soddisfatta, quantomeno a giudicare dal review bombing in corso su Metacritic.

Gli utenti del famoso aggregatore di recensioni hanno in particolare preso di mira la versione PlayStation 4 di Psychonauts 2: nel momento in cui vi scriviamo, lo User Score è pari a 3.4, in netto contrasto con gli ottimi voti assegnati dalla critica internazionale che hanno permesso al nuovo lavoro di Tim Schafer & co. di raggiungere un Meta Score pari a 89 su PC e 87 su Xbox.

Perché i giocatori PlayStation sono arrabbiati? A quanto pare, il pomo della discordia è rappresentato dalla mancata pubblicazione di una versione specifica per PS5. I giocatori in possesso della console di nuova generazione di casa Sony devono infatti accontentarsi dell'edizione PlayStation 4 in retrocompatibilità, laddove la concorrenza ha regolarmente ricevuto sia una versione Xbox One, sia una specifica per Xbox Series X|S. Double Fine, dopotutto, fa parte degli Xbox Game Studios: pur avendo mantenuto la promessa di portare Psychonauts 2 anche sulle piattaforme PlayStation, non ha evidentemente ritenuto opportuno sviluppare un'altra edizione per PS5.

C'è da specificare, in ogni caso, che molte recensioni negative stanno giungendo anche dai giocatori russi arrabbiati per la mancata localizzazione del gioco nella loro lingua. Questi ultimi stanno bersagliando anche le altre versioni di Psychonauts 2, dove tuttavia lo User Score non ha ancora raggiunto l'insufficienza: su PC la media è di 5,5, mentre su Xbox di 7,0. Se voelte saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Psychonauts 2.