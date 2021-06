Psychonauts 2 quando esce su PC, Xbox e PS4? Lo suggerisce un update del database di Steam

L'ultimo video di Psychonauts 2 tra casinò e ospedali ha riacceso l'interesse dei fan per questa ambiziosa avventura in salsa platform. La community di ResetEra ha così deciso di andare a caccia di indizi sull'uscita di Psychonauts 2 e scoperto un importante indizio sulle pagine di Steam.

I frequentatori del noto forum videoludico hanno infatti notato una modifica compiuta dai gestori del negozio digitale di Valve che interessa proprio Psychonauts 2 e. L'update in questione è relativo alla lista dei videogiochi in uscita e, nella fattispecie, all'elenco che viene utilizzato internamente dai gestori di Steam per catalogare i tantissimi titoli, applicativi e DLC che vengono lanciati ogni giorno sul portale.

Ebbene, scorrendo la lista che riporta tutti i maggiori videogiochi in uscita da qui ai prossimi mesi, si può notare come Psychonauts 2 sia stato rimosso dall'elenco generico dei titoli in arrivo nel 2021: la scheda del platform di Double Fine e Microsoft è stata "riposizionata" nella scaletta dei giochi che dovrebbero essere commercializzati nel corso del mese di agosto.

Psychonauts 2 è già in preload su Xbox One e Series X/S da inizio maggio e il team di Double Fine ha più volte ribadito che lo sviluppo del titolo è quasi ultimato, di conseguenza l'ipotesi dell'uscita ad agosto su PC, PS4 e console Xbox (con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass) è da prendere seriamente in considerazione. Con l'approssimarsi dell'E3 2021, quindi, tutto lascia supporre che il reveal della data di lancio di Psychonauts 2 sia previsto per lo showcase E3 di Microsoft e Bethesda del 13 giugno.