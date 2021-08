Psychonauts 2 e il review bombing: Double Fine non ha budget per tradurre in altre lingue

Negli ultimi giorni Psychonauts 2 è stato vittima di Review Bombing su Metacritic e Steam, attacchi non tanto legati alla qualità del gioco quanto alla mancata traduzione in russo, fattore che sembra aver fatto arrabbiare i giocatori dell'Est Europa.

Il community manager di Double Fine ha prontamente risposto che purtroppo la compagnia non ha il budget necessario per tradurre il gioco in altre lingue, senza girarci troppo intorno. Lo studio proverà a indagare per capire se sia possibile fare qualcosa in futuro, ma il testo è davvero tantissimo e tradurlo in lingue che usano alfabeti diversi da quello occidentale richiede una mole di lavoro che il team di Tim Schafer non può permettersi, sia a livello di costi che di tempistiche.

Double Fine non può al momento promettere nulla ma il community manager spera che ci sia la possibilità di aggiungere il supporto per altre lingue in futuro, questa però "non è un promessa", viene ribadito esplicitamente e senza giri di parole.

Jez Corden di Windows Central ha ritwittato il messaggio sottolineando come la situazione sia assurda per una compagnia che ambisce a conquistare il mercato globale. Come sempre però si tratta di investimenti economici di un certo peso che le compagnie sostengono solo (o quasi) in caso di ritorno assicurato. Psychonauts 2 è disponibile ora su PS4 (compatibile con PS5), PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche su Game Pass per le piattaforme Microsoft.