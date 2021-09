Psychonauts 2: il sequel è già in sviluppo? Tim Schafer spegne gli entusiasmi

L'ottima accoglienza ricevuta da Psychonauts 2 spinge tanti appassionati a chiedersi se l'odissea di Raz sia destinata a proseguire con un terzo capitolo. Nel porre il medesimo quesito a Tim Schafer, i giornalisti di TheGamer hanno ricevuto una risposta piuttosto eloquente dal boss di Double Fine Productions.

Dopo aver scherzosamente "rimproverato" i fan per la "mancanza di cortesia" dimostrata nel chiedere a gran voce Psychonauts 3 pur conoscendo le difficoltà incontrate da Double Fine nei cinque anni che ci sono voluti per sviluppare il secondo capitolo, Schafer preferisce evitare giri di parole nel chiarire come "al momento non ci sono piani per il terzo episodio".

Fatta questa dovuta precisazione, l'esponente della sussidiaria degli Xbox Game Studios riflette sul futuro della compagnia da lui fondata e diretta per spiegare che "come sempre non c'è mai una regola scritta, e quindi non chiudiamo mai le porte a nessun progetto. Sia io che il mio team, però, non vediamo l'ora di lavorare a qualcosa di completamente nuovo. Certo, adoriamo i personaggi di Psychonauts e i suoi mondi psichici che sono relativamente facili da espandere per dare vita a nuove avventure, ma al momento non c'è nessun piano riguardante Psychonauts 3".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi consigliamo di immergersi nel colorato multiverso di Psychonauts 2 con la nostra recensione sull'ultima fatica platform di Tim Schafer per PC, Xbox One, Xbox Series X/S e PS4.