Psychonauts 2: tanti nuovi dettagli su storia e gameplay

In attesa del debutto della versione finale di Psychonauts 2 il prossimo mese, abbiamo avuto l'occasione di provare il gioco su Xbox Series X e di scoprirne tutti i dettagli riguardanti il gameplay.

Come potete leggere anche nel provato di Psychonauts 2 a cura di Francesco Fossetti, l'ultima fatica di Tim Schafer è un gioco d'altri tempi che propone meccaniche di gameplay fortemente ispirate ai vecchi platform 3D e che quindi può essere apprezzato da tutti coloro i quali sentono la mancanza di prodotti di questo tipo. Nel corso del gioco il protagonista, Raz, può apprendere abilità di vario genere che gli permettono non solo di affrontare avversari sempre più forti, ma anche di superare sessioni di platforming destreggiandosi tra planate, salti e altre acrobazie.

Ad accompagnare la nostra videoanteprima del gioco, appena pubblicata sul canale YouTube di Everyeye, troviamo anche un nuovo trailer interamente dedicato alla storia che ci presenta il piccolo protagonista e ci permette di dare un'occhiata ad alcuni dei livelli presenti nella versione finale.

Prima di lasciarvi ai due filmati, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 25 agosto 2021 sulle seguenti piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 4. Come tutti i titoli pubblicati da Microsoft e sviluppati dagli Xbox Game Studios, anche Psychonauts 2 entrerà nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console sin dal giorno del lancio.