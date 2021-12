Psychonauts 2 trionfa ai Titanium Awards: è il GOTY del 2021

Si è appena concluso il Fun & Serious Festival di Bilbao: la giuria della kermesse videoludica spagnola riunitasi per i Titanium Awards ha deciso di assegnare il prestigioso premio del Game of the Year a Psychonauts 2. Il frizzante platform adventure di Double Fine conquista anche la statuetta per il Best Narrative Design.

Con il doppio riconoscimento ottenuto dagli organizzatori dei Titanium Awards, la sussidiaria degli Xbox Game Studios riscatta la delusione patita con la totale assenza di Raz dalla lista dei vincitori dei The Game Awards 2021.

La conquista del GOTY dei Titanium Awards da parte di Psychonauts 2 viene celebrata da Tim Schafer, il vulcanico boss di Double Fine, con un messaggio sui social in cui ringrazia i curatori dello show spagnolo e si dice onorato del premio ricevuto per la sua ultima fatica digitale.

Tra gli altri vincitori citiamo It Takes Two (Best Game Design), Deathloop (Best Art Direction) e Metroid Dread (Best Sound Direction), con una menzione speciale del Fun & Serious Festival ad Arcane e a Chicory: A Colorful Tale per il miglior adattamento videoludico e per il progetto indipendente più innovativo.

Game of the Year - Psychonauts 2

- Psychonauts 2 Best Game Design - It Takes Two

- It Takes Two Best Narrative Design - Psychonauts 2

- Psychonauts 2 Best Art Direction - Deathloop

- Deathloop Best Sound Direction - Metroid Dread

- Metroid Dread Best Adaptation - Arcane

- Arcane Most Innovative Indie Game - Chicory: A Colorful Tale

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Psychonauts 2 e un approfondimento sugli annunci dei The Game Awards 2021.