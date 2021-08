Psychonauts 2 è già un trionfo: ha la media più alta del 2021 su Opencritic

Il debutto di Psychonauts 2, il secondo capitolo della psichedelica serie platform di Double Fine Productions, è ormai dietro l'angolo, ma la stampa videoludica ha già avuto modo di immergersi nuovamente nel mondo ideato da Tim Schafer.

Quanto confezionato dalla software house facente ora parte degli Xbox Game Studios ha oltremodo soddisfatto i fortunati che hanno già avuto la possibilità di tornare a vestire i panni del piccolo Raz. I voti sin qui aggiudicati dall'action-platform che porta la firma di Schafer (già autore del leggendario Monkey Island) hanno portato ad una media complessiva di 89/100 su Opencritic. Un risultato notevole, per quanto si debba tenere in conto che altre recensioni e conseguenti valutazioni sono ancora in corso d'opera.

Il titolo di Double Fine riesce così, a pari merito con la visual novel Bustafellow, a superare titoli del calibro di It Takes Two, Ratchet & Clank Rift Apart, Monster Hunter Rise, Returnal e Hitman 3, affermandosi di conseguenza come uno dei titoli più appetibili del 2021. Immaginiamo che gli abbonati a Xbox Game Pass difficilmente riusciranno a resistere alla tentazione di mettere in download gratuito l'ultima fatica di Double Fine e Tim Schafer.

Ricordiamo che Psychonauts 2 uscirà il 25 agosto su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Un primo video confronto ha mostrato quali sono le migliori versioni dell'action-platform. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Psychonauts 2.