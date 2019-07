Psychonauts 2 è stato ufficialmente rimandato al 2020

Double Fine Productions ha annunciato che Psychonauts 2 non uscirà nel 2019 come inizialmente previsto, il gioco arriverà infatti nel corso del 2020 su PC, PS4 e Xbox One.

La notizia è stata confermata tramite l'ultimo aggiornamento per i backer di FIG, il ritardo è legato alla volontà di migliorare ulteriormente alcuni aspetti della produzione nonchè a questioni burocratiche legate al passaggio di consegne tra Starbreeze (vecchio publisher di Psychonauts 2) e Microsoft, che ora possiede interamente Double Fine Productions dopo l'acquisizione avvenuta a giugno.

La compagnia ha voluto ringraziare tutti i giocatori per il supporto e si è nuovamente scusata per il ritardo, affermando in ogni caso che le maggiori risorse a disposizione dello studio dopo il passaggio sotto l'etichetta Xbox Game Studios permetteranno di produrre un sequel di Psychonauts ancora più ricco di contenuti e maggiormente curato sotto ogni aspetto.

Psychonauts 2, viene ribadito, non sarà esclusiva PC e Xbox One, il gioco uscirà anche su PlayStation 4 mentre non ci sono conferme riguardo un porting per Nintendo Switch.