Psychonauts 2 potrebbe uscire in primavera, ma non su PS5?

Secondo quanto riportato da alcuni rumor, Psychonauts 2 sarebbe molto vicino all'entrata in fase Gold e i finanziatori del progetto su Kickstarter avrebbero già ricevuto l'email per chiedere il nome corretto da inserire nei crediti del gioco, una delle ricompense previste per i sostenitori.

I dati in questione dovranno essere inviati entro la fine di marzo per permettere al gioco di entrare in Gold e uscire, sempre secondo rumor, in primavera, presumibilmente ad aprile o maggio. Un mistero riguarda però il lancio di Psychonauts 2 su console next-gen, il sito di Double Fine elenca tra le piattaforme supportate PC, Mac OS, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S.

Manca qualcosa? Esatto, PlayStation 5... questo vuol dire che il gioco non arriverà sulla nuova console della casa giapponese? Difficile al momento capire esattamente la situazione, la versione PS4 sarà certamente compatibile con PS5, ma non sappiamo se attualmente ci siano o meno piani per una versione next-gen targata Sony.

In ogni caso quanto riportato è solamente frutto di un rumor e Microsoft non ha ancora annunciato la data di uscita di Psychonauts 2, atteso genericamente per il 2021 dopo essere stato più volte rinviato, il lancio era previsto inizialmente nel 2019, poi slittato al 2020 e infine all'anno in corso.