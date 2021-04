Psychonauts 2, niente versione PS5: gli insider tornano alla carica

Rassicurata sull'arrivo di Psychonauts 2 entro la fine del 2021, i giocatori in attesa della produzione potranno scegliere tra molteplici piattaforme supportate dal titolo.

Tra queste ultime, sembra tuttavia mancare la console di nuova generazione di casa Sony, con Psychonauts 2 che non sembra destinato ad uscire su PS5. L'ipotesi trova le proprie basi in informazioni ufficiali diffuse dal sito di Double Fine, ormai parte della famiglia Xbox Game Studios da qualche anno. Sul portale, il sequel dell'apprezzato Psychonauts viene infatti indicato come in arrivo su PC Windows, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, macOS e Linux. L'espressa omissione di PlayStation 5 non sembra lasciare molto spazio a dubbi, ma per il momento è bene sottolineare come Double Fine non si sia esposta con una dichiarazione specifica in merito.



In assenza di commenti dalla software house di casa Microsoft, hanno prevedibilmente trovato diffusione rumor e indiscrezioni. Nello specifico, si è espresso in materia l'ormai noto insider Klobrille, che dalle pagine di Resetera sostiene come non sia effettivamente prevista una versione PS5 di Pyschonauts 2. In verità, aggiunge, il gioco, che sarà pubblicato dagli Xbox Game Studios, avrebbe potuto non trovare spazio nemmeno su PlayStation 4. L'unica ragione per cui la console Sony accoglierà il gioco, afferma, è da ricercarsi nella campagna di raccolta fondi inizialmente condotta da Double Fine: durante il crowfunding era infatti stata promessa anche una versione PS4 di Psychonauts 2.