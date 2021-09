Psychonauts 2: un video celebra il successo dell'ultima fatica Double Fine

Disponibile dallo scorso 25 agosto 2021 su PC, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, Psychonauts 2 ha segnato il ritorno della serie firmata Double Fine a 16 anni dall'uscita del capostipite. L'attesa è stata ripagata, dato che la nuova avventura di Raz ha ottenuto pregevoli riscontri sia dai fan che da parte della critica.

Per festeggiare i risultati ottenuti è stato diffuso un nuovo trailer incentrato sul gioco, con vari commenti da parte di alcune delle più importanti testate internazionali, rimaste molto colpite dall'ultima fatica dello studio guidato da Tim Schafer. Il filmato ci offre anche l'occasione per dare un ulteriore sguardo alle visuali spettacolari e lo stile unico della produzione, che si impone come uno dei più intriganti Platform 3D attualmente disponibili, presente inoltre anche nel catalogo di Xbox Game Pass. Anche noi di Everyeye siamo rimasti colpiti dalla bontà del gioco: se volete scoprire ancora più dettagli sull'opera, la nostra recensione di Psychonauts 2 soddisferà tutte le vostre curiosità.

Non sono mancate però anche alcune situazioni spiacevoli, come un review bombing su Metacritic e Steam, portato avanti in particolare dai giocatori russi a causa della mancata traduzione del gioco nella loro lingua. In merito alla questione gli autori sono stati chiari: al momento Double Fine non ha il budget per tradurre Psychonauts 2 in altre lingue.