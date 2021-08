Psychonauts 2: il nuovo video gameplay mostra Raz e i suoi folli amici

Dopo aver annunciato la fase Gold di Psychonauts 2, il team di Double Fine confeziona un nuovo video diario interamente dedicato ai folli personaggi da incrociare nel corso dell'avventura platform da vivere indossando i panni di Raz.

Alla guida dell'istrionico Tim Schafer, i ragazzi di Double Fine spiegano di essersi spesi per stratificare l'esperienza ludica e fare sì che la trama, col passare delle ore di gioco, potesse evolversi prendendo spunto proprio dagli incontri tra Raz e i buffi PNG che imperleranno la trama.

Ogni scenario del bizzarro multiverso interattivo di Psychonauts 2 sarà la rappresentazione plastica dei sogni più reconditi e delle paure delle buffe creature con cui dover interagire nei panni di Raz, da qui l'importanza dei personaggi secondari e dei loro consigli per far acquisire nuove capacità al nostro intrepido alter-ego dopo l'incontro con Hollis Forsythe.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video diario e alle sue scene di gameplay inedite, ma prima vi ricordiamo che Psychonauts 2 sarà disponibile dal 25 agosto su PC, PS4, Xbox One e Series X/S (come pure su PS5 ma solo in retrocompatibilità). La nuova fatica digitale di Tim Schafer sarà scaricabile gratuitamente al lancio da tutti gli abbonati a Game Pass su PC e console Xbox.