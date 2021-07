Psychonauts 2 meglio su Xbox Series X: non c'è una versione nativa per PS5

Nonostante facciano ormai parte dell'affollata famiglia degli Xbox Game Studios, i ragazzi di Double Fine Productions terranno fede all'impegno preso con i videogiocatori pubblicando Psychonauts 2 anche sulle piattaforme di casa PlayStation: il supporto, in ogni caso, non sarà massimo, visto che mancherà all'appello una versione nativa per PS5.

In vista del lancio fissato per il prossimo 25 agosto, il team capitanato da Tim Schafer ha offerto ai giornalisti di tutto il mondo - inclusi noi di Everyeye.it - l'opportunità di provare Psychonauts 2. I nostri colleghi australiani di WellPlayed si sono anche informati sulle capacità tecniche della produzione, scoprendo che non è prevista una versione nativa per PlayStation 5. I possessori della console next-gen di Sony dovranno affidarsi alla retrocompatibilità per poter giocare all'edizione per PS4 Pro (con risoluzione massima a 1440p), con un unico vantaggio rappresentato dal framerate sbloccato, che da 30fps passa a 60fps.

Trattamento di riguardo per i possessori di Xbox Series X e Series S. Sulla console più potente Psychonauts 2 girerà in 4K e a 60fps, con la possibilità di attivare una modalità a 1440p e 120fps sui televisori compatibili. Su Xbox Series S, invece, potrà spingersi alla risoluzione 1660p a 60fps oppure a 1080p e 120fps. Su entrambe le console next-gen di Microsoft è previsto anche il supporto all'HDR e al Variable Refresh Rate, assente sulle piattaforme PlayStation

Psychonauts 2 | Risoluzione e framerate

Xbox One

Risoluzione e framerate: 1080p 30fps

HDR: No

VRR: No

Xbox One X

Risoluzione e framerate: 4k 30fps

HDR: No

VRR: No

Xbox Series S

Risoluzione e framerate: 2880x1660 60fps o 1080p 120fps

HDR: Sì

VRR: Sì

Xbox Series X

Risoluzione e framerate: 4k 60fps o 1440p 120fps

HDR: Sì

VRR: Sì

PS4

Risoluzione e framerate: 1080p 30fps

HDR: No

VRR: No

PS4 Pro

Risoluzione e framerate: 1440p 30fps

HDR: No

VRR: No

PS5

Risoluzione e framerate: 1440p 60fps (versione PS4 Pro in retrocompatibilità con framerate sbloccato)

HDR: No

VRR: No

PC

Risoluzione e framerate: sbloccati

HDR: No

VRR: Sì

In attesa dell'uscita, leggete cosa ne pensa il nostro Francesco Fossetti nel resoconto della sua prova di Psychonauts 2.