Psychonauts 2: meglio su Xbox Series X, PS5 o PC? Ecco il primo video confronto

Nella giornata che segna l'esordio di Psychonauts 2 sulla stampa specializzata non poteva mancare il primo video comparativo tra le versioni del gioco destinate alle varie piattaforme. Il sorprendente platform di Double Fine si comporta meglio su PC, Xbox o PlayStation?

Come è noto la nuova produzione degli Xbox Game Studios offre alcune funzionalità esclusive per le piattaforme targate Microsoft: la versione nativa per console next-gen è infatti riservata a Xbox Series X/S mentre PlayStation 5 deve accontentarsi della retrocompatibilità. Allo stesso modo il VRR è limitato alle console di Redmond e alla versione PC, così come l'HDR. Ciononostante, stando al filmato e al netto di tali differenze, la qualità grafica sembra essere equiparabile su tutte le piattaforme, con il PC che come spesso accade gode di un miglior filtro anisotropico, una migliore profondità di campo e ombre aggiuntive.

Risoluzioni e framerate sembrano coincidere con le indicazioni date dagli stessi sviluppatori di Double Fine con Xbox Series X che offre i 2160p a 60 fps o 1440p a 120 fps mentre PS5 si ferma, per i motivi sopracitati, a 1440p e 60 fps. Anche i tempi di caricamento premiano la versione per le console Xbox per entrambe le generazioni, segnale di una probabile ottimizzazione ad hoc. In ogni caso Psychonauts 2 offre un'esperienza godibile su tutte le piattaforme con alcuni drop, specialmente per PS4 e Xbox One, durante le cutscene.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Psychonauts 2 a cura di Francesco Fossetti.