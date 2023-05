Psychonauts 3 anticipato da un Tweet di Xbox? Forse sì!

La divisione neozelandese di Xbox potrebbe aver anticipato l'annuncio di Psychonauts 3 all'evento Xbox Games Showcase di giugno. O almeno, questa è la sensazione di molti dopo aver visto un Tweet comparso in queste ore.

In uno schema che ricorda quello del Tris troviamo alcune lettere che compongono le parole "Psycho XXX" e molti hanno subito pensato ad un teaser per Psychonauts 3 di Double Fine o magari un nuovo gioco della serie con un titolo ancora da definire, dove XXX rappresenta parte del nome completo.

Ovviamente non è detto che questo messaggio sia in qualche modo legato a Pysochonauts e potrebbe riguardare anche altro, dal momento che difficilmente i profili regionali di Xbox, Nintendo e PlayStation vengono utilizzati per teaser di questo tipo.

Con Xbox Games Showcase alle porte e i tanti annunci previsti chissà che non ci sia davvero spazio per un nuovo gioco della serie Psychonauts. Psychonauts 2 è stato ben accolto dalla critica ma è passato inosservato al grande pubblico, in ogni caso produzioni del genere servono a mantenere sempre vivo il catalogo Game Pass con giochi di medio/alto profilo per un pubblico esigente.

Psychonauts 3 verrà davvero annunciato nelle prossime settimane? Lo scopriremo probabilmente tra l'8 e l'11 giugno.