Psychonauts 3 si farà? Double Fine intende sviluppare qualcosa di nuovo

Psychonauts 2 ha raccolto consensi a destra e a manca, finendo tra i finalisti nella categoria Game of the Year ai Game Awards 2021 e conquistando il premio Gioco dell'Anno ai New York Game Awards. Nonostante sia stato apprezzato anche dai giocatori, potrebbe non ricevere mai un sequel: a dichiararlo è stato Tim Schafer ai microfoni di IGN USA.

Double Fine Productions ha già sviluppato dei seguiti in passato, come ad esempio Costume Quest 2, tuttavia Schafer ha fatto notare che "Psychonauts 2 è stato il primo vero seguito di una grande storia". Un evento più unico che raro che potrebbe non ripetersi in futuro, dal momento che ha fatto venire a Schafer la voglia "di creare cose nuove e originali". Il creativo ha spiegato che adesso la sua testa "si trova alla ricerca di idee nuove".

Nonostante adesso appartenga a Microsoft, in Double Fine intendono produrre dei videogiochi originali, piuttosto che creare nuovi episodi di franchise già affermati. "Vogliamo fare le cose nostre a Double Fine, quindi loro (riferendosi a Microsoft, ndr) non ci affideranno le loro IP". La casa di Redmond, dunque, sembra supportare appieno lo studio, che adesso è libero di sviluppare ciò che vuole in esclusiva per le piattaforme di casa Xbox. Psychonauts 2, ricordiamo, è uscito anche su PlayStation per onorare accordi presi precedentemente all'acquisizione.