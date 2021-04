Psychonauts, una gemma cult indimenticabile: lo riscopriamo in video!

In un clima videoludico incerto, in cui non mancano continui annunci legati a posticipi e rinvii, Double Fine ha di recente voluto rassicurare gli appassionati: Psychonauts 2 uscirà nel 2021, esattamente come previsto.

In attesa di potersi calare in una inedita e psichedelica avventura, la Redazione di Everyeye ha dunque deciso di accompagnarvi alla scoperta delle origini del suo illustre predecessore. Torna dunque per l'occasione My Generation, la rubrica in cui ci dedichiamo alla (ri)scoperta di grandi classici e importanti rappresentati della storia del videogioco, tra produzioni blasonate e gemme meno conosciute che hanno contribuito a plasmare nei decenni l'evoluzione del medium.

Protagonista di un nuovo viaggio nel tempo sulle nostre pagine, è dunque il primo Psychonauts. Firmata da Double Fine, l'avventura platform compiva il proprio esordio sul mercato nel corso del 2005, frutto del genio creativo di Tim Schafer. Per rievocare ogni dettaglio legato alla nascita dell'IP e alle sue straordinarie qualità, vi lasciamo alla visione al video dedicato. Come di consueto trovate il filmato direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!

In chiusura, ricordiamo che al momento il sequel di Psychonauts è privo di una data di pubblicazione precisa. Nel dicembre dello scorso anno, tuttavia, Double Fine assicurava agli appassionati che i lavori su Psychonatus 2 erano ormai prossimi alla conclusione.