Psychonauts è in offerta a 99 centesimi per festeggiare l'arrivo del sequel

Psychonauts 2 sta arrivando, il nuovo gioco di Double Fine Productions sarà disponibile dl 25 agosto su PlayStation 4, PC, Xbox One e Xbox Series X/S, per festeggiare questo traguardo il primo gioco della serie è ora in offerta a soli 99 centesimi.

Questo platform di azione e avventura realizzato dagli acclamati creativi di Double Fine Productions narra la storia di un giovane psionico chiamato Razputin. Il suo sogno è entrare a far parte degli psiconauti, un reparto scelto di agenti segreti psionici internazionali, al punto da introdursi nel loro centro di addestramento segreto, il Campo estivo per psionici di Monte Sussurro. Ma questo non è un campeggio come tutti gli altri!

Potete acquistare Psychonauts a 99 centesimi su Xbox Store e Steam, la versione Xbox è compatibile anche con Xbox Series X/S ed è abilitata per il gioco via Cloud sui dispositivi compatibili. Si tratta di una offerta molto interessante e pensata come detto per fare in modo che tutti possano giocare a Psychonauts in vista del lancio del sequel.

Abbiamo dedicato a Psychonauts una puntata di MyGeneration, la rubrica dedicata ai giochi del passato che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dei videogiochi, proprio come l'opera di Tim Schafer uscita originariamente nel 2005.