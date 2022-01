Psygnosis sta per tornare? Sony rinnova nome e logo della storica compagnia

Sony ha rinnovato i diritti di sfruttamento del logo (il celebre gufetto) e del nome Psygnosis, compagnia inglese acquisita dall'azienda giapponese nel 1993 con lo scopo di sviluppare giochi in esclusiva per la prima PlayStation. Psygnosis è stata poi chiusa nel 2007 e rinominata Studio Liverpool, a sua volta chiuso nel 2012.

Non sappiamo esattamente cosa celi il rinnovo del marchio, potrebbe trattarsi molto banalmente di necessità burocratiche per mantenere i diritti di utilizzo del nome ma non è detto che Sony voglia realmente riportare in vita questo brand. E' pur vero che PlayStation Studios sta puntando molto sull'Europa e in particolare sugli studi inglesi (come dimostra l'acquisizione di Firesprite da parte di Sony), chissà quindi che il nome Psygnosis non possa essere davvero protagonista di un rilancio.

Alla compagnia inglese si devono videogiochi ancora oggi ricordati con grande affetto come Barbarian e Barbarian II, Colony Wars, Deep Space, la serie Destruction Derby, la serie Formula Uno su PlayStation (dal 1997 al 1999), G-Police, Krazy Ivan, Lemmings, la trilogia di Shadow of the Beast su Amiga e ovviamente Wipeout, Wipeout 2097 e Wipeout 3.

Sicuramente un ritorno che potrebbe fare la gioia dei nostalgici, anche se come detto non ci sono certezze in merito e il rinnovo potrebbe essere legato unicamente a questioni burocratiche senza la reale volontà di riportare in vita questo storico marchio dell'industria videoludica europea.