Psyonix felice del cross-play di Fortnite, ma nessuna novità riguardo a Rocket League

Provocando lo stupore di tutta la community, Sony Interactive Entertainment ha finalmente accettato di rendere possibile il cross-play di Fortnite tra i giocatori PlayStation 4 e i possessori di PC e delle altre console.

L'argomento tocca anche la community di Rocket League, che da tempo è desiderosa del cross-play tra PS4 e le altre piattaforme. Una volta appresa la notizia, Psyonix, software house del gioco che unisce il calcio all'automobilismo, si è detta felice della decisione presa da Sony, ma allo stesso tempo ha dichiarato di non avere alcuna novità da annunciare per quanto concerne il suo titolo.

"Siamo molto felici per le community di PlayStation e Fortnite e pensiamo che questo sia un gigantesco salto in avanti. Sappiamo che i giocatori di Rocket League e la nostra community vogliono sapere cosa significa questo per loro, ma non abbiamo alcun aggiornamento al momento. Nel frattempo, vi consigliamo di mettervi in contatto con PlayStation per ulteriori commenti".

Staremo a vedere, dunque, se dopo Fortnite il cross-play verrà lanciato anche per la community di Rocket League. Proprio pochi giorni fa, abbiamo appreso che il titolo ha ormai raggiunto quota 50 milioni di giocatori a più di tre anni dal lancio. Ricordiamo inoltre che è da poco stato rilasciato il trailer dedicato alle Hot Wheels.