Psyonix e Mattel presentano la versione giocattolo di Rocket League

In occasione della nuova edizione del Toy Fair ospitata a New York,ha presentato, la versione giocattolo del celebre gioco sportivo di: vediamolo in azione nel filmato proposto in cima alla notizia.

Hot Wheels Rocket League RC Rivals includerà una riproduzione in scala del campo da gioco, il tabellone con i punteggi, le porte, la palla, due macchinine RC e una base di ricarica per quest'ultime (la cui autonomia dovrebbe attestarsi sui 15 minuti). Le macchinine saranno manovrabili via Bluetooth tramite smartphone, utilizzando un'applicazione completamente gratuita. All'interno della palla, dei pali e delle porte, inoltre, saranno presenti dei sensori IR in grado di comunicare con il tabellone segnapunti e con la capacità di distinguere la sfera dalle vetture.

Hot Wheels Rocket League RC Rivals uscirà entro la fine dell'anno al prezzo di 180 dollari, presentandosi come un giocattolo molto sfizioso per gli amanti di Rocket League, ma dal prezzo tutt'altro che irrisorio. Cosa ne pensate?