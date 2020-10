PT, arriva la conferma: demo di Silent Hills non retrocompatibile con PS5

Il dibattito perdurava fin dalla presentazione delle funzioni di retrocompatibilità di PS5: P.T., il playeable teaser del defunto Silent Hils, potrà essere giocato sulla console di prossima generazione di Sony? Konami ha finalmente chiarito la situazione.

La risposta di Konami, fornita a GamesRadar+, è molto chiara, seppur dolorosa: no, P.T. non potrà essere giocato su PS5 in retrocompatibilità. Il motivo è davvero semplice, talmente tanto che in molti lo avevano già ipotizzato. Dal momento che nel 2015 P.T. è stato completamente rimosso dal PlayStation Store, non solo non è più possibile trovarlo nel listino, non è neppure ri-scaricabile da coloro che lo aveva già fatto in passato su PlayStation 4.

P.T., che la scorsa estate ha compiuto 6 anni, rappresenta l'unica testimonianza esistente di Silent Hills, un progetto ambizioso ed estremamente atteso che purtroppo non ha mai visto la luce. Il gioco horror stava prendendo forma grazie agli sforzi congiunti di Hideo Kojima, Norman Reedus e Guillermo del Toro. Ad un certo punto dello sviluppo Konami ha staccato la spina, infliggendo ai fan della serie una ferita che non è ancora stata rimarginata, anche perché da allora non è mai stato pubblicato un nuovo capitolo di Silent Hill. Quanto ai tre artisti di cui sopra, si sono consolati con Death Stranding.