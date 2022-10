PT può essere giocato su PS5 grazie ad un emulatore PS4

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della possibilità di installare PT su una PlayStation 5 con jailbroken, senza possibilità di avviarlo. Sembrerebbe però che un noto modder abbia scoperto un contorto sistema per riuscire ad ovviare a questa limitazione.

Ci riferiamo a Lance McDonald, il celebre utente che ha analizzato il codice di Bloodborne al fine di mettere allo scoperto i segreti e i contenuti tagliati. Attraverso una serie di tweet pubblicati sul suo account personale, il modder è riuscito a scovare un trucchetto per avviare la versione di prova di Silent Hills ad opera di Hideo Kojima su una normalissima PlayStation 5 senza jailbroken. Come spiega l'utente, è stato creato un backup 'speciale' del gioco creato tramite un emulatore PS4, il quale è poi stato trasferito sulla console di ultima generazione. Per chi non lo sapesse, PT non è più disponibile al download e l'unico modo per poterlo giocare è attraverso un backup PS4 con il gioco installato.

Prima di lasciarvi ai tweet che mostrano i risultati ottenuti da Lance McDonald, vi ricordiamo che manca ormai pochissimo all'annuncio di uno o più titoli legati a Silent Hill.

Nota bene: la notizia viene riportata unicamente per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.