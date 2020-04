PT: in immagini il remake gratis del gioco in HyperCard

Sta facendo il giro del mondo il simpatico progetto di Ryan Trawick, sviluppatore indipendente che ha deciso di impiegare il proprio tempo libero per ricreare P.T., demo del Silent Hills ad opera di Hideo Kojima che non ha mai raggiunto gli scaffali per via della sua dipartita da Konami, utilizzando il particolare software chiamato HyperCard.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un vecchio software introdotto da Apple nel lontano 1987 e grazie al quale era possibile creare ipertesti prima che l’HTML facesse il proprio debutto sul mercato. Il risultato, rigorosamente in bianco e nero, è davvero particolare e sono in tantissimi gli utenti che stanno apprezzando il lavoro dello sviluppatore. Nel caso in cui dovesse interessarvi questo rifacimento, sappiate che sul profilo Itch.io di Trawick è possibile scaricare in maniera completamente gratuita Hyper P.T. (questo è il nome dato al gioco) e provarlo su un qualsiasi PC, dal momento che i requisiti sono davvero alla portata di tutti e il peso dei file è di soli 2MB.

Prima di lasciarvi al tweet dello sviluppatore contenente tutte le informazioni su come avviare il download, vi ricordiamo che solo di recente sono stati scovati nuovi dettagli su PT grazie al lavoro dei dataminer che continua a dare i suoi frutti anche a distanza di anni.