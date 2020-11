PT incontra il primo Doom in questa spaventosa mod

A distanza di anni dal suo debutto sul PlayStation Store, il P.T. di Hideo Kojima continua a vantare numerosi fan che provano a riproporre il teaser giocabile di Silent Hills in varie salse. L'ultimo tentativo di questo tipo è avvenuto in Doom attraverso una particolare demo.

Ad aver dato vita a questa mod è stato Andrea Gori, conosciuto sul web con il nickname Batandy. Questo modder ha deciso di utilizzare il celebre GZDOOM per creare un progetto che prende il nome di GZ PT e propone la casa infestata della demo nel motore del primissimo Doom.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale della mod:

"GZ PT è un remake standalone e non-profit del Playable Teaser di Hideo Kojima realizzato in GZDOOM. Sebbene non si tratti di un rifacimento 1:1, ogni sequenza è stata ricreata nel modo più fedele possibile all'originale con degli asset a bassa definizione e texture con uno stile retro. Riuscirete a fuggire dal corridoio infestato?”

Per chi fosse interessato a scaricare e provare la mod, tutte le informazioni sul download e l'installazione possono essere trovate nella descrizione del trailer pubblicato su YouTube dal suo creatore. Prima di lasciarvi al filmato in questione, vi ricordiamo che PT non sarà retrocompatibile su PlayStation 5.