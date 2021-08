PT, è il settimo anniversario: Kojima ricorda il mancato Silent Hills

Il progetto, che avrebbe visto l'autore videoludico collaborare con il regista Guillermo del Toro (Il Labirinto del Fauno, La Forma dell'Acqua, e moltissimi altri) e l'attore Norman Reedus , purtroppo fu oggetto di cancellazione, e non video mai la luce. Entrambi i volti di Hollywood non hanno dunque avuto modo di portare a compimento l'opera, ma la collaborazione con Kojima si è comunque trasformata nella partecipazione dei due alla realizzazione di Death Stranding. Tra coloro che ricordano oggi il lancio di P.T. il 12 agosto del 2014 , figura anche lo stesso Hideo Kojima, che tramite il proprio account Twitter sta condividendo in queste ore molti messaggi della community dedicati alla produzione. Per gli amanti del genere, non resta che sperare nell'effettiva esistenza del chiacchierato nuovo Silent Hill per PS5, o nei rumor su di un horror a firma di Hideo Kojima in arrivo su Xbox Series X|S.

7 years ago the world was introduced to a nightmarish hallway that continues to haunt people’s minds to this day. Incredible body of work. Happy P.T. Anniversary @Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN @wwwbigbaldhead @RealGDT #PT7 #SilentHills pic.twitter.com/uA4G8m4r3h — Eric Classic (@Classic1983) August 12, 2021

Happy birthday to P.T.!



A unique experience that we are thankful for, and one that we miss everyday!@HIDEO_KOJIMA_EN @Kojima_Hideo pic.twitter.com/q1jJuIXP97 — Horror Games Community (@horrorvisuals) August 12, 2021

"The Only Me is Me, Are you Sure The Only you is You ?"



PT 7th Anniversary



I think PT Created a Subgenre and We have to Call it "PT Psychological Horror"@Kojima_Hideo #PT pic.twitter.com/eqRG8ImLi9 — Alireza T is Agent 47 now! (@at7games) August 12, 2021